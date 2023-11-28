Глава КПРФ заявил, что Совфед объявит о выборах президента РФ 13 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Совет Федерации объявит о выборах президента России, которые должны пройти в марте следующего года, 13 декабря. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", – цитирует его ТАСС.

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что российский лидер еще не делал соответствующих заявлений.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.