Песков рассказал, что видит следующего президента РФ после Путина "таким же"

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Следующий президент России после Владимира Путина должен быть таким же, как он. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

"Таким же. <...> Или другим. Но таким же", – ответил он на вопрос, каким должен быть глава РФ после того, как закончится эпоха Путина.

На уточняющий вопрос, удастся ли у следующего лидера страны сохранить достижения Путина, Песков признался, что об этом трудно говорить.

Он добавил, что Путин пока не сообщал о своем намерении баллотироваться, однако представитель Кремля "искренне хочет верить", что тот это сделает. Песков сказал, что не сомневается в победе политика на выборах.

Также он поделился, что в назначении его на должность пресс-секретаря практически равную роль сыграли удача и личные усилия. Кроме того, Пескова спросили, согласен ли он с мнением, что политика делает людей циничными.

По его мнению, если под цинизмом понимать "спокойный, сбалансированный, неистеричный, вдумчивый и прозорливый" взгляд на происходящее, то да, политики – циники. Если же это бездушие в виде хамства и готовности жертвовать интересами людей ради достижения цели, то это плохо и не должно являться характеристикой политиков.

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Путин решил баллотироваться в президенты в 2024 году. Однако позже подобную информацию опроверг Песков, отметив, что российский лидер еще не делал соответствующих заявлений.

При этом, говоря о конкурентах действующего президента РФ, Песков заявил, что у него их нет. По мнению представителя Кремля, Путин лидирует среди политиков и государственных деятелей страны.