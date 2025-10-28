В Госдуме предложили списывать штрафы за участие в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России предложили списывать небольшие штрафы за участие граждан в выборах. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Сардана Авксентьева, передает ТАСС.

По словам парламентариев, многие россияне по-прежнему не мотивированы приходить на выборы, несмотря на расходы на информационно-разъяснительные кампании.

"Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 тысяч рублей", – говорится в запросе, который депутаты направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Как утверждают авторы инициативы, для многих граждан возможность списать неоплаченные штрафы станет существенным стимулом прийти на избирательный участок, так как это предоставляет избирателю конкретную финансовую пользу. Предлагаемая мера способна одновременно повысить явку и сократить ненужные бюджетные расходы.

При этом реализовать инициативу предлагается через интеграцию с порталом "Госуслуги". Например, после выборов в личном кабинете гражданина могла бы появляться информация о погашении штрафов.

Ранее стало известно, что повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут начисляться россиянам до конца 2026 года. В настоящий период при расчете используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года. Это сделано для поддержки россиян, поскольку расчет по действующей ключевой ставке создал бы дополнительную финансовую нагрузку на граждан.