Госдума приняла закон о круглогодичном призыве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий призывать на срочную службу в течение всего календарного года.

Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым в конце июля. Идея прошла первое чтение 24 сентября, а второе – 21 октября.

Согласно новым правилам, в течение всего года будут проводиться медицинское обследование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Однако фактическая отправка призывников на службу будет происходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены особые сроки. Например, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться на службу с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, а жители Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Вместе с тем инициатива предусматривает внесение поправок в действующее законодательство. В частности, дата явки в военкомат по электронной повестке не должна превышать 30 дней с момента ее размещения в реестре, а решение об отсрочке или освобождении от службы сможет принимать призывная комиссия без личного присутствия призывника. Кроме того, военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета, включая электронные версии.

Эти изменения, как указано в пояснительной записке законопроекта, помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва. Если закон будет подписан президентом, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

С 1 октября в стране, кроме отдельных районов, стартовал осенний призыв на военную службу. Кампания продлится до 31 декабря. Призыв не связан с проведением СВО и проводится в плановом порядке. Срок военной службы составит 12 месяцев и не изменится.