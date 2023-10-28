Посол Палестины сообщил, что вопрос с эвакуацией россиян из Газы пока не решен

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Вопрос с вывозом граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако в посольстве Палестины и Египта работают над этим вместе с МИД России. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Ежедневно на связи", – добавил он.

При этом посол подчеркнул, что пока прогресса в вопросе освобождения взятых ХАМАС заложников нет.

"Катар и Иран говорят об этом, работают. Но нет серьезных переговоров насчет заложников", – заявил он в ответ на вопрос, провалились ли переговоры по заложникам.

Ранее член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Мусу Абу Марзука заявил, что РФ запросила у палестинского движения ХАМАС сведения о восьми людях, которые могут быть в заложниках. Их ищут и готовы отпустить.

Однако он отметил, что движение не готово отпускать пленных военных Израиля, для их освобождения требуются переговоры и обмен. Абу Марзука указал, что в плену находятся сотни еврейских солдат.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысяч человек и еще 19 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ