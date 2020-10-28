Кадыров заявил о готовности уйти с должности главы Чечни

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уйти со своей должности за мнение в адрес французских властей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Так Кадыров прокомментировал заявление Дмитрия Пескова о том, что внешней политикой в России занимаются не руководители регионов, а только глава государства.
"Я согласен с Дмитрием Сергеевичем и прекрасно знаю, что главы субъектов не формируют внешнюю политику. Кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране, разбираюсь отлично, и мне объяснять на эту тему ничего не надо. Но нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик", – заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что готов повторить свои ранние слова в отношении Макрона, поскольку это его право как человека, любящего свою религию и соблюдающего все ее предписания.
"За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!" – заявил глава Чечни.
16 октября неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь-д'Уаз во Франции возле учебного заведения. Согласно одной из версий, нападавший мог иметь религиозный мотив – погибший якобы демонстрировал ранее карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках о свободе слова.
Комментируя трагедию, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Он также заявил о намерении бороться с сепаратизмом в стране и предложил работать над развитием просвещенного ислама во Франции при участии местного Совета мусульман. Макрон высказал идею о необходимости освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на это, заявив, что президент Франции в скрытой форме призывает мусульман совершать преступления. Он добавил, что Макрон не может не знать, что такие карикатуры воспринимаются верующими болезненно. По его словам, никогда в истории такая политика не заканчивалась добром.
Критику главы Чечни в адрес французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что внешнюю политику России формирует Владимир Путин, а главы субъектов не могут заниматься внешней политикой и тем более не принимают каких-либо решений.
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