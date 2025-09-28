Трамп хочет согласовать детали сделки по Газе на встрече с Нетаньяху 29 сентября

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/FRANCIS CHUNG

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Reuters заявил, что рассчитывает согласовать детали сделки об урегулировании в секторе Газа во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник, 29 сентября.

Он заверил, что "все хотят заключить сделку", а также отметил, что получил "очень хороший ответ" относительно возможных договоренностей от Израиля и арабских государств.

Кроме того, в разговоре с Axios Трамп сообщил, что консультации об урегулировании конфликта в Газе находится на "завершающей стадии". По его словам, это может обеспечить более широкое урегулирование на Ближнем Востоке.

Ранее глава Белого дома также заявлял, что соглашение по достижению мира уже близко. Он рассказал, как поговорил с Нетаньяху и лидерами на Ближнем Востоке, которых он назвал "замечательными людьми". Трамп при этом добавил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан.

Нетаньяху, в свою очередь, не исключил возможность амнистии для радикалов палестинского движения ХАМАС по окончании боевых действий в Газе. Он заверил, что тема обсуждается, однако "требует проработки".

