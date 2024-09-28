ТАСС: взрывы раздались в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в нескольких городах и областях Украины в ночь на 28 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

В частности, звуки взрывов были слышны этой ночью в Одесской области, в Днепропетровске, а также вблизи города Черкассы.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Киевскую, Одесскую, Черкасскую, Полтавскую и другие.

В ночь на 26 сентября несколько взрывов раздалось в Киеве и Хмельницкой области Украины. Тогда сирены воздушной тревоги звучали в 13 регионах страны.

Еще одни взрывы были слышны несколькими днями до этого в городе Сумы на севере Украины, после чего город оказался частично обесточен.