ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве и Хмельницкой области Украины

26 сентября, 03:52Политика
Фото: depositphotos/mariakarabella
Несколько взрывов раздалось в Киеве и Хмельницкой области Украины в ночь на 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 13 регионах Украины: в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Ивано-Франковской и прочих областях страны.
Российские войска ранее нанесли авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска, ликвидировав порядка 40 боевиков и 5 единиц вооружений, военной и специальной техники.
Кроме того, авиация РФ за сутки поразила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов ВСУ.
Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины