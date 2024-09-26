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26 сентября, 03:52

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ТАСС: взрывы прозвучали в Киеве и Хмельницкой области Украины

Серия взрывов прогремела в Киеве и Хмельницкой области Украины – СМИ

Фото: depositphotos/mariakarabella

Несколько взрывов раздалось в Киеве и Хмельницкой области Украины в ночь на 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 13 регионах Украины: в Киевской, Хмельницкой, Одесской, Ивано-Франковской и прочих областях страны.

Российские войска ранее нанесли авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска, ликвидировав порядка 40 боевиков и 5 единиц вооружений, военной и специальной техники.

Кроме того, авиация РФ за сутки поразила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов ВСУ.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

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