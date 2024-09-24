Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сильный взрыв раздался в Харькове на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

Какие-либо подробности случившегося он не привел. Воздушную тревогу уже отменили в Харьковской области. На момент публикации она действует в восьми регионах Украины, в частности, в Киевской, Одесской, Волынской, Полтавской и других областях страны.

В ночь на 20 сентября несколько взрывов прогремели сразу в нескольких областях Украины. Так, взрывы произошли в Киевской, а также в Черкасской, Житомирской и Львовской областях Украины, в Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.

Тогда сирены воздушной тревоги звучали на большей части страны.