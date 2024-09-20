ТАСС: взрывы прогремели в нескольких областях Украины

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Взрывы прогремели в нескольких городах Украины, в том числе в Киевской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

По данным СМИ, взрывы произошли в Киевской, а также в Черкасской, Житомирской и Львовской областях Украины, в Днепропетровске и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье. На большей части страны на данный момент действует воздушная тревога.

Между тем в ночь на 18 сентября взрывы прогремели в городе Сумы на севере Украины, после чего город оказался частично обесточен.

Кроме того, в ночь на 16 сентября несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины, а также в городе Кривом Роге Днепропетровской области.