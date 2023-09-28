Министр внешнеэкономических дел КНДР прибыл в Москву

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Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прилетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС рассказал источник в дипведомстве.

При этом он не раскрыл программу визита Юн Чжон Хо.

17 сентября лидер КНДР покинул РФ. Его провожали министр Александр Козлов, посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций стран, которые продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Также северокорейский лидер успел посетить Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию