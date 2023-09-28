Фото: depositphotos/Ruletkka

Соединенные Штаты открывают новые фронты против России, поскольку украинские войска не справляются со своей задачей. Об этом сообщает издание Al-Watan.

В статье заявляется, что Вашингтон открывает новые фронты на территории Молдавии и на Южном Кавказе. США решили создать как можно больше горячих точек вокруг РФ, так как не были готовы к стойкости России, считает автор материала.

По мнению журналиста, Штаты напрасно рассчитывают на Киев, так как между армиями России и Украины имеется огромный дисбаланс, который не позволяет ВСУ достичь прогресса.

Ранее американский обозреватель Том Мокайтис сообщил, что Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте. Журналист обратил внимание на разочаровывающие результаты контрнаступления ВСУ, объяснив их хорошим оснащением российской армии и ее преимуществами в виде авиации, артиллерии и ракет.

До этого СМИ сообщали о том, что США не собираются завершать конфликт с Россией, несмотря на нулевые шансы Украины победить в нем. По словам журналистов, Вашингтон выступает против любых попыток решить текущий конфликт дипломатическим путем.

Американские СМИ раскритиковали попытки контрнаступления ВСУ