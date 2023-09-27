В США заявили, что ВСУ стали легкой мишенью для российской артиллерии

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ уязвимы в зоне боевых действий из-за тактики ВС РФ. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.

"Русские на порядок улучшили свои навыки по использованию артиллерии. Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны", – отметил экс-разведчик ВС США.

Как он утверждает, когда украинские военные начинают перемещаться на поле боя, то их сразу могут обнаружить российские солдаты.

Шаффер при этом отметил, что Владимиру Зеленскому сообщают о недостаточном количестве боевой мощи ВСУ, из-за которой не получается прорвать три хорошо укрепленных линии обороны ВС РФ.

Кроме того, экс-разведчик ВС США уверен, что уже поздно отправлять на Украину новую западную технику.

Ранее сообщалось, что группа законодателей США выступила против выделения 24 миллиардов на помощь Украине, пока не будет ясно, как были потрачены переданные ранее средства и к каким целям стремится американская сторона. Данное послание Белому дому и американскому лидеру Джо Байдену направили 23 конгрессмена и 6 сенаторов.

До этого стало известно, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед палатой. Он сослался на напряженный график законодателей.

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