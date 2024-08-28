Депутаты ГД предложили ограничить стоимость госзакупок концертов до 1 млн

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ограничить расходы бюджетных средств на концерты артистов в 1 миллион рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо депутата премьер-министру Михаилу Мишустину.

"В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан", – указал парламентарий.

Даванков напомнил, что на дне города в Оренбурге местные власти заключили контракт на 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца Ярослава Дронова (Shaman), а выступление артиста Олега Газманова в Новгородской области обошлось бюджету региона в 8,25 миллиона рублей.

По словам депутата, правительство имеет право устанавливать лимиты на цены госконтрактов.

В Госдуме уже отмечали, что решение руководства Оренбургской области выделить 16 миллионов рублей на проведение концерта певца Shaman является неуместным. Так, регион еще не успел оправиться после паводка, а также еще не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное пришедшей водой жилье и имущество.

В связи с этим парламентарии призвали певца направить свой гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков.