Медведев ожидает повышение стоимости газа до 5 000 евро за тысячу кубометров до конца года

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Цена на газ может достигнуть 5 000 евро за тысячу кубометров к концу 2022 года, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В связи с повышением цены на газ до 3 500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 000 евро до конца 2022 года", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше 3 300 долларов за тысячу кубометров.

До этого глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев. По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.

