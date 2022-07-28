В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об Украине и Киевской Руси

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси.

Парламентарий назвал слова украинского лидера чудовищным невежеством.

"С точки зрения исторической науки – это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский. Он пытается представить украинское государство, как государство с большой историей", – сказал Морозов в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что жители Украины видят разваливающиеся государство и экономику.

Ранее слова Зеленского прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала украинского лидера не обижаться, что часть Украины будут называть Русью.

"Сам сказал. Молодец", – отметила Захарова.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

