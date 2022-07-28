Политолог оценил возможность распада Восточной и Западной Германии из-за Украины

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Политолог Федор Лукьянов рассказал Москве 24, что разница во взглядах жителей Западной и Восточной Германии относительно помощи Украине не приведет к кардинальным изменениям в стране.

Ранее исследование показало, что на востоке Германии 34% граждан считают избыточной поддержку, оказываемую Киеву немецким правительством. При этом на западе страны такого мнения придерживается 18% респондентов. Кроме того, по сравнению с жителями с востока государства гораздо больше западных немцев выступают за поставки Украине тяжелого вооружения немецкой стороной.

"Раскол во взглядах между восточными и западными землями не то что может наметиться, он давно уже есть. Он, собственно, никуда не делся за 30 с лишним лет. Это имеет очень косвенное отношение к России и Украине. Просто повод", – считает политолог.

По его словам, проблема разрозненности Германии заключается в том, что даже много лет спустя после объединения заметная часть восточных немцев считают, будто они остаются "людьми второй категории" в стране.

"Они считают, что правительство мало для них делает, что их лишили своей идентичности, а в замен дали гораздо меньше, чем обещали, что это периферийное направление для правительства. Это очень давний сюжет", – отметил Лукьянов.





Федор Лукьянов политолог Сейчас, учитывая, что власти Германии, как и другие правительства в Европе и США, выделяют очень большие деньги на поддержку Украины, естественно, это обостряет ощущение, что на какие-то внешнеполитические сюжеты расходуются огромные средства, в то время как проблемы восточных земель так и не решаются, во всяком случае с точки зрения части населения.

"Я не думаю, что это приведет к каким-то кардинальным изменениям, потому что восточные земли не определяют дух немецкой политики, их просто, во-первых, меньше, чем западных. А во-вторых, истеблишмент (политическая элита. – Прим. ред) там более-менее западный, западно-германский. Но сама проблема двух земель существует", – уточнил эксперт.

Политолог подчеркнул, что, несмотря на некоторое несогласие с политикой немецких властей, восточная часть Германии вряд ли захочет стать самостоятельным государством. "Это абсолютно невозможно", – заключил Лукьянов.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт выступил с призывом упразднить санкции против РФ, вернувшись к политике, которая учитывает немецкие интересы. Он отметил, что в Берлине ощущается эффект бумеранга на фоне неудачных санкционных мер против России. В частности, в стране произошел резкий рост цен на продукты и энергоносители, указал парламентарий.

