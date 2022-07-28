Захарова указала на исчерпание ресурса образа Зеленского

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ресурс образа президента Украины Владимира Зеленского исчерпан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, теперь акцент делается на его супруге.

"Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Визит в США, обложки журналов, фотосессии в бункере. Даже интервью президент Украины теперь дает на фоне жены. Причина банальна – Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили", – пояснила она.

По ее мнению, имидж украинского лидера уже не изменить, поскольку военизированный образ ни на какой другой без победы не поменять. Новый формат общения, по ее словам, придумать тоже не смогли.

Зеленский и его жена Елена снялись для итальянского Vogue. Фотографом выступила знаменитая Энни Лейбовиц. Для специальной цифровой обложки Елену Зеленскую сфотографировали, когда она вместе с мужем беседовала с писательницей Рейчел Донадио, которая является журналистом издания Atlantic. Ранее Донадио работала корреспондентом The New York Times.

В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, аэропорт Антонов в Гостомеле, где жена президента Украины позировала с солдатами.

Ранее Елена Зеленская рассказала, что советы по вооружению президенту Украины дает его девятилетний сын Кирилл. По словам жены украинского лидера, ребенок уже прекрасно разбирается в технике, следит за оснащением армии. Иногда сын выступает в роли аналитика.

