Зеленский и его жена снялись для Vogue

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Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена снялись для итальянского Vogue. Об этом сообщает РИА Новости.

Фотографом выступила знаменитая Энни Лейбовиц. Для специальной цифровой обложки Елену Зеленскую сфотографировали, когда она вместе с мужем беседовала с писательницей Рейчел Донадио, которая является журналистом издания Atlantic. Ранее Донадио работала корреспондентом The New York Times.

В качестве фона для фотосессии были выбраны кабинет Зеленского, аэропорт Антонов в Гостомеле, где жена президента Украины позировала с солдатами.

Ранее Елена Зеленская рассказала, что советы по вооружению президенту Украины дает его девятилетний сын Кирилл. По словам жены украинского лидера, ребенок уже прекрасно разбирается в технике, следит за оснащением армии. Иногда сын выступает в роли аналитика.

