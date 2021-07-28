Владимир Машков: народная программа "Единой России" должна защитить культуру страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Артист Владимир Машков прокомментировал недавний указ президента об утверждении стратегии национальной безопасности России, отметив, что культурная сфера нуждается в защите государства.
По мнению артиста, в стратегии особая роль уделяется необходимости защиты традиционных для страны духовно-нравственных основ, культуры и исторической памяти.
"Народная программа, над составлением которой сегодня работает "Единая Россия", должна включать также пункт о защите культуры", – отметил Машков в ходе встречи со студентами в штабе общественной поддержки ЕР.
На данный момент в Москве существует ряд программ, направленных на развитие культуры и дополнительного образования детей. Программа Сергея Собянина "Лучший город Земли" содержит планы по развитию 150 колледжей и детских школ искусств, а также 45 вузов художественного профиля.
"Однако Москва – это не вся Россия. Поэтому важно, чтобы предложения по защите нашей самобытной культуры нашли продолжение в реальной работе органов власти, согласно стратегии национальной безопасности", – подчеркнул Машков.
Он также рассказал, что все предложения и идеи, озвученные в ходе встречи, будут включены в программу партии.
Ранее Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы. Встреча состоялась в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.
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