Лавров прибыл с официальным визитом в Киргизию

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом. Его самолет сел в аэропорту города Чолпон-Ата, сообщает ТАСС.

В рамках визита Лавров встретится с главой республики Садыром Жапаровым и с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Кроме того, глава ведомства примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в ходе встреч будет рассмотрено сотрудничество в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Также пройдет обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Ранее Жапаров заявил, что власти Киргизии не собираются отказываться от партнерства с Россией, несмотря на требования стран Запада. Глава Киргизии отметил, что с начала конфликта на Украине многие западные государства продолжают осуждать российскую сторону.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи. По словам президента, Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, страны эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах.

