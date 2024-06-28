ЕС решил начать разработку новых санкций против России за якобы "подрывную деятельность"

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Саммит ЕС решил начать разработку нового режима санкций против России за якобы ведущуюся ей на территории Евросоюза "подрывную деятельность". Об этом со ссылкой на итоговое заявление саммита сообщает ТАСС.

Участники саммита считают, что Москва "интенсифицировала свои активные операции" в странах ЕС. Евросоюз осудил все виды гибридных действий третьих стран, включая запугивание, саботаж, подрывную деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, дезинформацию и кибернападения, а также использование мигрантов как оружия.

С 25 июня Европейский союз утвердил запрет доступа к ряду российских СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету".

Представитель Еврокомиссии Петер Стано уточнял, что эти запреты не являются санкциями в европейском смысле этого слова, поскольку санкции ЕС против людей и организаций включают запрет на поездки и замораживание активов. Этого не ввели против запрещенных СМИ.

