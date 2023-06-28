США указали Украине не использовать мятеж в РФ для организации провокаций – Лавров

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Госдепартамент дал Украине указание не использовать ситуацию с ЧВК "Вагнер" для организации диверсий и провокаций на территории РФ. Об этом заявил Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала, ссылаясь на российские данные.

Политик отметил, что эти сведения очень надежные и "похожи на правду".

"Есть основания верить сведениям о том, что Госдепартамент, как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее к действиям Соединенных Штатов", – также сказал он.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял решение направить колонны бойцов на Москву, обвиняя ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы. Министерство обороны РФ опровергло информацию об ударе. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря. 27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

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