Лавров назвал обманом заявления США о невмешательстве в дела РФ

Фото: depositphotos/Aquir014b

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что в США лукавят, когда говорят о невмешательстве во внутренние дела России. Такое мнение он озвучил в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Зная послужной список Соединенных Штатов на предмет смены режимов, такое утверждение, конечно, звучит, я бы сказал, несколько искусственно", – сказал министр, комментируя соответствующее заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Глава российской дипломатии также напомнил о работавших в РФ до недавнего времени американских фондах, которые занимались поддержкой российской оппозиции.

По его словам, сегодня смысл внешней политики американского руководства заключается в том, чтобы устранить на международной арене бунтаря в лице Российской Федерации.

"Я опираюсь на оценки многих моих друзей. <...> Логика (США) <...> заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря – Россию, которая посмела пойти поперек", – подытожил дипломат.

24 июня ЧВК "Вагнер" предприняла попытку вооруженного мятежа в России. Комментируя случившееся, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не имеет к этому никакого отношения. Он назвал события в РФ частью российской внутриполитической борьбы.



События 24 июня в РФ стали самыми обсуждаемыми на Западе