Блинкен запретил сотрудникам Госдепа высказываться о попытке мятежа в России – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил Госдепартаменту комментировать события вокруг ЧВК "Вагнер", разослав телеграмму с предупреждением сотрудникам ведомства по всему миру. Об этом сообщает портал Axios.

Сообщается, что Блинкен запретил сотрудникам Госдепа говорить или обсуждать с кем-либо попытку мятежа в России. В качестве ответа на вопрос о происходящем им следовало отвечать, что США наблюдают за ситуацией в РФ.

По словам одного из сотрудников, который получил данную телеграмму, у адресатов сложилось впечатление, что Вашингтон хочет гарантировать, что ни один из дипломатов не скажет чего-либо, что могло бы указывать на причастность США к мятежу.

Другой же сотрудник, получивший данные указания, считает, что Блинкен хотел дождаться развития ситуации, прежде чем давать официальные комментарии.

Портал отмечает, что наличие подобных инструкций для сотрудников Госдепа, свидетельствует о важности для Белого дома и Госдепа контролировать как публичные, так и частные заявления, а сама попытка мятежа в России серьезно обеспокоила администрацию США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не имеют никакого отношения к попытке вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в России. Он подчеркнул, что происходящее было "частью борьбы внутрироссийской системы".

24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат. В Минобороны сообщение об ударе опровергли.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. Бойцы "Вагнера" развернули колонны техники, направлявшиеся на Москву, и направились обратно в полевые лагеря.

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