Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

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Помощник главы РФ Юрий Ушаков ответил на заявление премьера Италии Марио Драги об исключении присутствия Владимира Путина на саммите G20.

"Приглашение поступило, мы на него ответили", – сказал Ушаков РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что российская сторона исходит в данном вопросе именно из этого. Кроме того, Ушаков выразил удивление, почему Драги сделал такое заявление.

"Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции, наверное", – отметил помощник Путина, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей страной в G20.

Ранее премьер Италии сообщил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключает посещение Владимиром Путиным саммита G20. Он выразил мнение, что может состояться удаленное выступление президента РФ.

О том, что на саммит пригласили главу РФ, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Юрий Ушаков ранее подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.