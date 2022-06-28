Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

Фото: kremlin.ru
Помощник главы РФ Юрий Ушаков ответил на заявление премьера Италии Марио Драги об исключении присутствия Владимира Путина на саммите G20.
"Приглашение поступило, мы на него ответили", – сказал Ушаков РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что российская сторона исходит в данном вопросе именно из этого. Кроме того, Ушаков выразил удивление, почему Драги сделал такое заявление.
"Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции, наверное", – отметил помощник Путина, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей страной в G20.
Ранее премьер Италии сообщил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключает посещение Владимиром Путиным саммита G20. Он выразил мнение, что может состояться удаленное выступление президента РФ.
О том, что на саммит пригласили главу РФ, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
Юрий Ушаков ранее подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.
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