Захарова ответила детским стишком на реакцию оппозиции Дагестана на ее визит

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на реакцию оппозиционных медиаресурсов Дагестана на ее поездку в республику. Об этом сообщает RT, ссылаясь на телеграм-канал дипломата.

В социальных сетях писали, что после того, как она приехала в Дагестан, там заработал мессенджер Telegram без VPN, рассказала Захарова. По ее словам, это напоминает строчки из стихотворения "Где это видано, где это слыхано".

В декабре 2024 года из App Store начали удалять приложения VPN-сервисов и некоторых СМИ на фоне требований российского законодательства. В Apple объяснили, что невыполнение требований может привести к тому, что корпорация не сможет поддерживать App Store или распространять контент в России.

В октябре прошлого года в России заблокировали 197 VPN-сервисов.