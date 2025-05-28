Секретарь Совета безопасности Ирана провел встречу с Патрушевым в Москве

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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан провел встречу с помощником президента России Николаем Патрушевым в Москве. Об этом сообщает пресс-служба посольства Исламской Республики.

Отмечается, что стороны обсудили ход реализации важнейших двусторонних договоренностей в ряде областей, в том числе в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее Ахмадиан прибыл в Москву для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит с 27 по 29 мая.

Американский лидер Дональд Трамп не исключает введения новых санкций против России за поддержку Ирана. Он заявил, что предпочитает не думать об этом вопросе в данный момент, но вариант вторичных санкций есть.

По словам президента США, введенные против Ирана ограничения оказали значительное негативное влияние на экономику страны. Он выразил надежду, что иранское руководство сделает правильный выбор, подчеркнув, что ситуация предельно ясна.