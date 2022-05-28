Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил высокий уровень российско-азербайджанских отношений.

"Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии, несомненно, будет способствовать качественному наращиванию двусторонних связей во всех сферах, что в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов", – говорится в поздравлении.

Также российский лидер отметил успехи, достигнутые Азербайджаном в социально-экономическом развитии. По его словам, республика пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

До этого с аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия готова оказать помощь Еревану и Баку в обеспечении всех необходимых условий для заключения мирного соглашения.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.

