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Украинский конфликт может перерасти в третью мировую войну. Об этом вновь заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Atlantic.

"Я пытаюсь спасти множество жизней", – сказал глава Белого дома.

При этом, по его словам, конфликт на Украине пока не угрожает жизням американских граждан.

Трамп не раз предостерегал от обострения конфликта на Украине. По его словам, если бы политика предыдущей администрации США продолжалась, то это могло бы привести к третьей мировой войне. Президент США отмечал, что теперь этого не случится, так как он верит в возможность урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что нынешняя администрация президента США смогла предотвратить начало третьей мировой войны. Также он указал, что американские власти добились в настоящее время значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

