Возможности разведки США над Черным морем ухудшились после инцидента с БПЛА Reaper – СМИ

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Изменение маршрутов американских беспилотников в районе Черного моря, которое было введено после инцидента с дроном Reaper, ограничило возможности Соединенных Штатов по сбору разведданных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться инкогнито.

По словам другого высокопоставленного источника в США, изменение маршрутов является попыткой администрации американского президента Джо Байдена избежать инцидентов, способных перерасти в прямой конфликт с Россией.

Он добавил, что отдаленные полеты БПЛА в течение определенного времени продолжатся. Тем не менее в Вашингтоне вновь появляется желание вернуться к маршрутам вблизи территории РФ, заявил чиновник.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты намерены продолжать разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем. Однако он не стал уточнять, были ли внесены изменения в маршруты БПЛА после падения дрона в Черное море.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря, рядом с Крымским полуостровом, был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9, который направлялся в сторону госграницы РФ с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. Из-за резкого маневрирования БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

В Минобороны РФ подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

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