В Пентагоне заявили, что США продолжат разведполеты дронов над Черным морем

Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Соединенные Штаты намерены продолжать разведывательные полеты беспилотных аппаратов над Черным морем, сообщил американский министр обороны Ллойд Остин в ходе своего выступления в конгрессе.

Глава Пентагона не стал уточнять, были ли внесены изменения в маршруты БПЛА после недавнего падения дрона в Черное море. Остин призвал отложить до закрытой сессии обсуждение материала телеканала CNN, согласно которому американские военные проводят ревизию операций в этом районе.

"Мы будем летать по маршрутам, которые нам представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", – приводит РИА Новости его слова.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. Он летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования БПЛА США перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и рухнул в воду.

28 марта в Госдуму внесли законопроект, согласно которому силовые ведомства имеют право останавливать движение любых беспилотных летательных аппаратов в зоне своей ответственности.



США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

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