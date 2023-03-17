США устраивают провокации со своей военной техникой против стран-противников – СМИ

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Автор китайского издания Global Times высказал мнение о том, что США проводят провокации с участием своей военной техники с целью давления на своих противников.

В качестве примера журналист привел инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он также отметил, что внимание к этому происшествию дополнительно показывает, что страны мира не заинтересованы в обострении кризисных отношений между США и Россией.

"По мере того как США проводят все больше и больше военных операций за рубежом, увеличивается и частота их провокаций", – отмечается в статье.

Журналист напомнил, что с момента окончания холодной войны инциденты с летательными аппаратами и самолетами происходили неоднократно, при этом в ряде случаев это заканчивалось обострением региональной напряженности. Большая часть подобных инцидентов так или иначе связаны с США и странами, которые американцы публично называли "мнимыми врагами".

Ранее сообщалось, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В связи с инцидентом глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор прошел по инициативе Вашингтона.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что полеты американских беспилотников недалеко от побережья Крыма имеют провокационный характер. По словам министра, эти действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.



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