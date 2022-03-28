Около 900 жителей Украины получили от России выплаты в 10 тыс рублей – МЧС

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Около 900 человек получили единовременные выплаты в 10 тысяч рублей от РФ на освобожденной территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1 500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в освобожденных районах Украины российские власти начали выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам. Для этого МЧС организует специальные мобильные пункты. Их сотрудники принимают от граждан документы и производят выплаты.

До этого российские военные доставили жителям Мелитополя Запорожской области Украины партию гуманитарной помощи общим весом порядка 20 тонн. Всем нуждающимся выдали продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.