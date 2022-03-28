Российские врачи провели операцию на сердце у участника операции на Украине

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Кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Минобороны России провели операцию на сердце российского военнослужащего-участника специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточняется, из сердечной мышцы пациента врачи удалили трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела. Осколок прошел через легкое и вошел в сердце. Военный был доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку.

В ведомстве добавили, что оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что с начала проведения военной спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ уничтожили 1 656 танков и 289 беспилотников противника. Кроме того, ВС РФ ударом с моря уничтожили склад ракет к зенитным системам С-300 и зенитным комплексам "Бук" под Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.