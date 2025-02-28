Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

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Лидер США Дональд Трамп на встрече с британским премьером Киром Стармером анонсировал переговоры о том, "много ли территорий могут быть возвращены" Украине.

"Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно", – цитирует Трампа РИА Новости.

Трамп уже заявлял, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. В частности, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий.

Между тем в Кремле подчеркнули, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что новые присоединенные к РФ территории уже записаны в Конституции России.