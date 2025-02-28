Экс-премьер Великобритании Трасс призвала к массовому бунту в стране

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Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране необходимо устроить массовое восстание против политической и бюрократической систем. Об этом она сообщила в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду.

Трасс припомнила недавний скандал с пакистанскими бандами насильников, отметив, что полиция тогда подверглась критике за то, что не отреагировала должны образом на свидетельства о сексуальной эксплуатации.

"Проблема как раз в полиции и в МВД. Они составляют часть бюрократии, крупнейшие проблемы возникают как раз на государственной службе", – приводит РИА Новости слова экс-премьера.

Политик также считает, что в Великобритании нужно организовать аналог движения MAGA – движение американского президента Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой". По мнению Трасс, набирающая популярность британская правопопулистская партия Reform UK все-таки отличается от движения MAGA.

Ранее Трасс заявляла, что Запад обречен из-за долгого правления "левых элит". Она отметила, что левые политические силы слишком долго находятся у власти в очень большом количестве стран Запада. По ее словам, негативными показателями их влияния являются проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.

Кроме того, Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 20 октября 2022 года. На этой должности она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком за всю историю страны. Решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.