Несколько западных военных находятся на Украине и помогают ВСУ – СМИ

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Небольшое число военных из западных стран уже находится на Украине и оказывает поддержку украинской армии, в том числе в части программирования систем ПВО и крылатых ракет. Об этом сообщила газета Bild, ссылаясь на источники.

В статье указано, что сценарий, при котором западные военные действительно могут принять участие в боевых действиях на Украине, "крайне маловероятен". Неназванный европейский дипломат уточнил, что ни Польша, ни страны Балтии не отправят туда войска, пока там идет конфликт.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ходе конференции в Париже не удалось прийти к общему мнению по поводу отправки солдат западных стран на Украину. Однако, отметил он, вероятность этого нельзя исключать в будущем.

После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что участие западных военнослужащих в украинском конфликте будет считаться эскалацией.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Евросоюз и НАТО не намерены отправлять своих солдат на Украину. Более того, мнение в западных странах по этому вопросу он назвал "весьма единодушным".

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