Медведев заявил, что примеры "разложения мозгов" политиков Запада появляются ежедневно

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Примеры "трупного разложения мозгов" западных политиков появляются каждый день. Об этом замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, люди, которые ни дня не проработали на госслужбе, управляют войсками и распоряжаются жизнями миллионов людей, посылая их на смерть. Он считает, что нацисты требуют направить своим последователям дальнобойные ракеты, рискуя получить такие же в ответ.

По мнению Медведева, западные лидеры совершают в дату начала СВО "театральные визиты" в Киев, чтобы отвлечь своих граждан от накопившихся проблем и еще раз "облизать грязный сапог американского хозяина". Политик также отреагировал на заявление французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Как он указал, наследники Бонапарта хотят реванша и "несут опасную пургу" про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по РФ.

Ранее свое мнение о заявлении Макрона также озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, союзники Франции и Североатлантического альянса были шокированы идеей французского лидера. Она сказала, что никто из союзников Франции не понял, зачем Макрон сказал подобное, и предположила, что это было сделано в качестве информационно-политической поддержки в условиях паузы по оказанию финансовой помощи со стороны США Киеву.

Макрон на конференции в Париже заявил, что пока не удалось прийти к общему мнению по поводу отправки сухопутных войск западных стран на Украину, однако в будущем такой возможности не стоит исключать.

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