Уехавшие из России звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ – Бастрыкин

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Покинувшие РФ представители шоу-бизнеса, дискредитирующие действия Вооруженных сил России, обязательно ответят по закону в случае возвращения на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Он предположил, что позиция эмигрировавших российских звезд связана с их желанием угодить политике тех стран, где они непосредственно пребывают. Так, они дискредитируют действия ВС РФ, чтобы продолжать свою деятельность за рубежом, получать за это прибыль и надеяться избежать наказания.

По мнению Бастрыкина, такие знаменитости показали тем самым свою неблагонадежность.

"Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты", – отметил председатель СК РФ.

Ранее думский депутат Дмитрий Гусев заявил, что певицу Аллу Пугачеву и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) следует лишить замка в подмосковной деревне Грязь. По его словам, нужно изучить эту возможность через закон о конфискации за фейки о ВС России.

В середине февраля Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии, а также за призывы к деятельности, которая подрывает безопасность государства. Изменения будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.