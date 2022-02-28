МИД Франции заявил о непризнании результатов референдума в Белоруссии

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Франция не признает результаты референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского МИД.

"Франция, как и ее европейские партнеры, не признала результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года в Белоруссии. Франция также не признает и результаты состоявшегося в этой стране в конце февраля референдума", – говорится в заявлении.

Ранее глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко заявил, что большинство жителей Белоруссии поддержали на референдуме внесение изменений и дополнений в Конституцию республики.

Согласно предварительным данным, за внесение изменений проголосовали 4 440 813 человек, или 65,16% граждан, обладающих правом голоса. Против выступили 10,07%.

Проект изменений к Конституции в Белоруссии обнародовали в конце 2021 года. В частности, документом исключается военная агрессия со своей территории против других государств, запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

Также, согласно изменениям, один и тот же человек сможет быть президентом страны не более двух сроков, причем ограничение, связанное с президентскими сроками, начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента.

