Большинство граждан Белоруссии поддержали внесение изменений в Конституцию – ЦИК

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство жителей Белоруссии поддержали на референдуме внесение изменений и дополнений в Конституцию республики. Об этом со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко сообщает ТАСС.
По предварительным данным, за внесение изменений проголосовало 4 440 813 человек или 65,16% граждан, обладающих правом голоса. Против выступили 10,07%.
По словам Карпенко, общее число граждан, включенных в списки участников референдума, составило 6 815 667 человек. По предварительным подсчетам, участие в референдуме приняли 78,63% граждан, то есть республиканский референдум считается состоявшимся.
Проект изменений к Конституции в Белоруссии обнародовали в конце прошлого года.
В частности, документом исключается военная агрессия со своей территории против других государств, запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.
Также, согласно изменениям, один и тот же человек сможет быть президентом страны не более двух сроков, причем ограничение, связанное с президентскими сроками, начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента.
В Белоруссии началось голосование на конституционном референдуме
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