Граждане Украины сообщают о попытках спецслужб использовать их для диверсий в РФ – ФСБ

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В России стали чаще фиксироваться попытки спецслужб Украины использовать соотечественников для разведки и диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.
"Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности", – отмечается в сообщении.
В ведомстве напомнили, что передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, данных для применения их против безопасности России образуют состав преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса РФ ("Шпионаж"). За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Кроме того, в управлении ФСБ призывает заявлять о контактах с теми, кто может использоваться украинскими спецслужбами для ведения деятельности против безопасности страны.
"Телефоны УФСБ России по городу Москве и Московской области +7 (495) 625-28-19; +7 (495) 914-21-03. Адрес электронной почты moscow_mo@fsb.ru", – говорится в сообщении.
Ранее в ФСБ сообщили, что более 40 украинских солдат перешли на территорию России в Брянской области и Крыму. Также генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов отмечал, что выдача оружия мирному населению Украины приведет к хаосу в стране и усугубит обстановку.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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