В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, нужно время на реабилитацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем", – сообщили в пресс-службе.
В ЛДПР подчеркнули, что сообщения анонимных источников об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности.
О госпитализации лидера ЛДПР стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что его состояние стабильно.
Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.
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