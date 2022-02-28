В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, нужно время на реабилитацию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем", – сообщили в пресс-службе.

В ЛДПР подчеркнули, что сообщения анонимных источников об ухудшении самочувствия политика не соответствуют действительности.

О госпитализации лидера ЛДПР стало известно 9 февраля. Сообщалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что его состояние стабильно.

Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.