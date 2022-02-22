Зюганов рассказал о состоянии здоровья Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся в ЦКБ с коронавирусом, идет на поправку, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов, которого недавно выписали из той же больницы.

"Владимир Вольфович поправляется", – цитирует его ТАСС.

Также стало известно, что Жириновский с ликованием отреагировал на признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

"Все, что происходит, – это то, о чем Владимир Жириновский говорил десятилетиями", – заявили News.ru в пресс-службе ЛДПР.

О госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы стало известно 9 февраля. Отмечалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что состояние лидера ЛДПР стабильно.

Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.