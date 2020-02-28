Эксперт не поверил в перекрытие Босфора Турцией

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Турция не будет перекрывать Босфор, завил заместитель председателя Ассоциации морского права РФ, профессор МГЮА имени Кутафина Камиль Бекяшев. Об этом сообщает ИА "НСН".

"В соответствии с конвенцией Монтре, Турция, действительно, может ограничить или запретить проход военных кораблей других стран. Но есть очень важное условие – Турция должна являться одной из сторон в войне. То есть должна быть война, а это серьезный процесс – совет безопасности должен согласовать и так далее. Я думаю, до этого не дойдет. Турция делает пробный шаг", – сказал Бекяшев.

По его словам, если власти Турции все же пойдут на такой шаг, то это может привести к военным столкновениям.

"В таком случае, и у России, и у остального мира остается только один вариант – применение вооруженных сил, потому что иного языка теперь не понимают. Встречать и провожать наши суда придется с помощью военной силы", – добавил специалист.

Ранее появилась информация, что российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы потом присоединиться к постоянной группировке ВМФ РФ в Средиземном море.

Накануне сообщалось, что Россия и Турция организовали совместное патрулирование в провинции Хасеке в Сирии. Стороны все еще реализуют положения российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, который был принят 22 октября 2019 года. Кроме того, российская военная полиция проверила обстановку в нескольких десятках населенных пунктов в районе провинций Алеппо и Хасеке.

Российские и турецкие военнослужащие выходили в патрули с октября 2019 года. В феврале 2020 года между Москвой и Анкарой возникли разногласия в отношении Идлибской зоны деэскалации и, как следствие, Турция временно прекратила патрули со своей стороны.

По данным СМИ, ранее и боевики, и турецкие военные обстреляли над Идлибом российские и сирийские самолеты. Как заявил корреспондент телеканала "Россия 24", атаки шли с применением зенитных ракетных комплексов.

