Эксперты рассказали, зачем российские фрегаты направляются к Сирии

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Россия отправила в средиземное море два фрегата, оснащенных ракетами "Калибр", в том числе, в качестве устрашающей меры для террористов, заявил РИА Новости командующий Черноморским флотом (1996-1998 годы) адмирал Виктор Кравченко.

"Обратите внимание, если где-то в мире складывается сложная обстановка, то корабли США там обязательно присутствуют. А почему нам не присутствовать? Это может и устрашающая мера какая-то быть", – сказал Кравченко.

Командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) адмирал Владимир Валуев выразил мнение, что при необходимости корабли помогут группировке российских войск в Сирии.

По словам Валуева, это может произойти только при решении российского военного командования и для этого нужно разрешение главы Минобороны РФ.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев отметил, что фрегаты с "Калибрами" являются сигналом террористам.

Ранее появилась информация, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы потом присоединиться к постоянной группировке ВМФ РФ в Средиземном море.

27 февраля стало известно, что в Баренцевом море гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля. Выстрел был произведен с фрегата "Адмирал Горшков" по наземной цели на военном полигоне.

Как ранее рассказал кандидат технических наук Всеволод Хмыров, корабли ВМФ России способны одновременно выпустить 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон", которые гарантированно поразят центры принятия решений ВС США. Эксперт напомнил, что американцы разместили установки Mk41 в Румынии. Аналогичные системы, приспособленные для запуска крылатых ракет Tomahawk, в настоящее время развертываются на территории Польши.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России стремительно развивается, делая ставку на небольшие корабли с серьезной огневой мощью.