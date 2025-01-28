"Вечерне новости": премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов в стране

Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января в 11:00 по местному времени (13:00 по московскому) проведет пресс-конференцию, во время которой объявит об уходе с должности. Об этом сообщает газета "Вечерне новости".

Это произойдет из-за продолжающихся антиправительственных протестов студентов и оппозиции, уточняет издание.

Протесты начались после того, как 1 ноября прошлого года произошло обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад. В результате погибли 14 человек.

В ночь на 6 ноября тысячи жителей города вышли на протесты около здания городской администрации. Активисты выкрикивали оскорбления в адрес президента Александра Вучича. Они призвали к уйти представителей власти со своих должностей, считая, что трагедия является преднамеренным убийством.

9 ноября в городе Нови-Сад протестующие блокировали один из главных мостов города после трагедии на местном железнодорожном вокзале, требуя отставки Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.

