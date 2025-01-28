Посол Зиновьев: Сеул серьезно воспринял предупреждения о поставках оружия Киеву

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Власти Южной Кореи серьезно отнеслись к предупреждениям РФ по поводу военных поставок Украине. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева.

Дипломат добавил, что немалая часть местного населения отрицательно относится к подобным поставкам Киеву. По словам Зиновьева, в правительственных кругах Южной Кореи больше озабочены внутренними проблемами и налаживанием отношений с администрацией нового президента США Дональда Трампа.

В ноябре прошлого года глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине будет зависеть от развития сотрудничества между КНДР и Россией.

Он отметил, что Сеул внимательно следит за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, в том числе на предмет того, что КНДР получит от РФ в обмен на военную помощь в украинском конфликте.

В ответ на это в России призвали Сеул одуматься и не втягиваться в "опасные авантюры Вашингтона" по наращиванию поставок западного оружия Киеву. Как заявила зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, такое решение не сулит Южной Корее ничего хорошего.